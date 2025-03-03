Kerem Yavaş'tan hakem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, son haftalardaki kötü gidişatı bu maçta düzeltmek için sahaya çıktıklarını ancak mağlup olduklarını söyledi.Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın son haftalarda performansının kötü olduğunu, bu maça 3 puan almak için çıktıklarını anlattı.Her iki takımın da pozisyonları olduğunu ve mücadele ettiklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:"İki takım da skor üretebilirdi, ilk devrenin son 30 dakikası oyun dengelendi. Biraz oyun kalitesi düşse de dengeli bir şekilde devreye girdik. İkinci devrede dengeli başlayan oyunda istemediğimiz duran top pozisyonunda maalesef 1-0 mağlup duruma düştük. Sonrasında biraz risk alarak 3 oyuncu birden değiştirdik. Kazanmak istiyorduk, değişikliklerden sonra ilk 15 dakika pozitif sonucunu aldık, öne geçebileceğimiz pozisyonlar bulduk."Savunmada verdikleri açıklardan dolayı mağlup duruma düştüklerini ifade eden Yavaş, "Gaziantep savunmada iyi direnç gösterdi, kazandığı toplarda etkili kontra-ataklarla sonuca gittiler ve 3-1 kazanmasını bildiler. Hakem performansı iki takım adına da biraz düşük kalibreydi. Yediğimiz ilk golde çok basit bir fauldü. Emre Mor'un kullandığı frikikte Antep'in de faul yaptığını düşünmüyoruz. Maalesef faul standardının düşüklüğü ile oyun kalitesini iki takım adına da düşürdü." diye konuştu.