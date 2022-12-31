Kerem Alışık kimdir, kaç yaşında, hayatı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Kerem Alışık oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Kerem Alışık'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Kerem Alışık 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'tır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar pekçok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli'nin yönettiği Fırtınalar adlı dizi ile başladı. İlk sinema filmi; yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını merhum gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz'dür. Tiyatro sahnesine adım attığı ilk oyun ise Fehim Paşa Konağı'dır.Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynayan Kerem Alışık, oyuncu kimliğinin yanında dayısı Atilla İlhan gibi şairdir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlendi, 1997 yılında boşandı. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunuyor.2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitmenlik yapan Kerem Alışık Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli karekterini canladırmaktadır. Kerem Alışık 1.82 boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.2018 – Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi)2017 – Arif V 2016 (Cambaz Ömer) (Sinema Filmi)2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (İngiliz Ziya) (TV Dizisi)2015 – Şartlı Tahliye (TV Filmi)2015-2016 – Kara Sevda (Ayhan) (TV Dizisi)2015 – Kara Kutu (Başkomiser Tekin) (TV Dizisi)2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Fatin Rüştü Zorlu) (TV Dizisi)2012 – Yol Ayrımı (Kamil Bey) (TV Dizisi)2012 – Mevsim Çiçek Açtı2011 – 72. Koğuş (Serhat) (Sinema Filmi)2011 – Kara Murat Mora'nın Ateşi2010 – 72. Koğuş (Berbat) (Sinema Filmi)2008 – Saddam'ın Askerleri (Sinema Filmi)2007 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa) (TV Dizisi)2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)2005 – Son Yüzleşme (Tamer) (TV Dizisi)2005 – Mühim Olan Aşkımız (Şükrü) (TV Filmi)2005 – Horoz Sedat (Horoz Sedat) (TV Filmi)2004 – Hababam Sınıfı Askerde (Sabit) (Sinema Filmi)2004 – Hoşgeldin Hayat (Serhat) (Sinema Filmi)2004 – Aşk Mahkumu (Aşkın) (TV Dizisi)2003 – A.G.A (Ali Galip Alemdar) (TV Dizisi)2003 – Şarkılar Seni Söyler (Yavuz) (TV Dizisi)2002 – Deliboran Destanı (Deliboran) (TV Dizisi)2001 – Günah (Sinan) (TV Dizisi)2000 – Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)2000 – Kumru (Kemal) (TV Filmi)2000 – Baykuşların Saltanatı (Sedat) (TV Dizisi)2000 – Beyoğlu Rüyası (Kemal) (TV Dizisi)2000 – Dansöz (Zorro) (Sinema Filmi)2000 – Zehirli Çiçek (TV Dizisi)1999 – Hicran (Ferhat) (TV Dizisi)1999 – Şükran Büfe (Ayhan) (TV Dizisi)1998 – Mualla (Cevat Kartal) (TV Dizisi)1997 – Yanlış Saksının Çiçeği (Mustafa) (TV Filmi)1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)1997 – Oyun Bitti (Demir) (TV Dizisi)1997 – Ah Nalan Ah (Kemal) (TV Filmi)1995 – Fırtınalar (Ferit Demiröz) (TV Dizisi)1999 – Fehmi Paşa Konağı – Tiyatro Kedi2001 – Herkesin Gözü Önünde2002 – Aşk Olsun Aşk2003 – Boeing Boeing2005 – Ağır Roman2007 – Kadıncıklar2012 – Selvi Boylum Al Yazmalım2015 – 2016 – Frankenstein – Çolpan İlhan – Sadri Alışık Tiyatrosu2006 – MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Selvi Boylum Al YazmalımPertevniyal Lisesi – Yılın Erkek Tiyatro OyuncusuRotarakt Club, Rotabest 05 – Yılın En Beğenilen Tiyatro OyuncusuAhmet Şimşek Koleji – En İyi Dizi Oyuncusu2004 – Beykoz Belediyesi – Televizyon Dizisi Yıldızı