Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Spartak Moskova ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
İTALYAN KULÜPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA
Milli yıldızın menajerinin İtalyan kulüpleriyle dirsek temasında olduğu ve her an yönetime bir teklifle gelebileceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
G.SARAY PERFORMANSI
Cimbom'da 175 maçta sahne olan Kerem, 44 gol atarken 39 asist yaptı.
Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Spartak Moskova ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.
İTALYAN KULÜPLERİYLE DİRSEK TEMASINDA
Milli yıldızın menajerinin İtalyan kulüpleriyle dirsek temasında olduğu ve her an yönetime bir teklifle gelebileceği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
G.SARAY PERFORMANSI
Cimbom'da 175 maçta sahne olan Kerem, 44 gol atarken 39 asist yaptı.