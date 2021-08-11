Kayserispor'un yeni golcüsü Mario Gavranovic

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı İsviçreli forvet Mario Gavranovic, Türkiye'ye geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'un yeni golcüsü Mario Gavranovic
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11 Ağustos 2021 21:28
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı İsviçreli forvet Mario Gavranovic, özel uçakla kente geldi.

Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki golcü oyuncuyu Kayseri Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Kendisini tezahüratlarla karışlayan taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Gavranovic, kulüp yetkilileriyle görüşme yapmak için tesislere geçti.

Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 2020-2021 sezonda çıktığı 27 maçta 17 gol, 2021-2022 sezonunda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.




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