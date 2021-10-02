Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler belli oldu
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02 Ekim 2021 08:49
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Kayserispor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER

Kayserispor
Lung, Carole, Kolovetsios, Uğur, Onur, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah, Thiam, Cardoso.

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmet Can, İsmail, Siopis, Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius



49. randevu

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.


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