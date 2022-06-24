Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'den Max Meyer ve Steven Caulker ile ilgili çıkan haberlere, "Bu iddialar ne alaka?" diye cevap verdi.



Sezona genç ve sözleşmesi devam eden oyuncularla yeni sezon yapılandırmasını oluşturacak olan Kayserispor, transfer konusunda şu ana kadar en sessiz kulüpler arasında bulunuyor. Kayserispor'un yol haritası gençler üzerine kurulurken, çıkan bazı haberler üzerine Başkan Berna Gözbaşı, Sporx'e açıklama yaptı.



Özellikle transfer konusunda herkesin bilgi dışında haberler yaptığını belirten Başkan Gözbaşı, "Fenerbahçeli isimlerden Max Meyer ve Caulker ile ilgili yapılan haberler asılsız" ifadelerini kullandı.



Haber: Faruk Aydemir





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