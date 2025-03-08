Kayserispor'dan Başakşehir'e 3 gollü tarife!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor, Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup etti.



Ev sahibi Kayserispor'un gollerini 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso kaydederken Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor, Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 6 maçta 3. galibiyet sevincini yaşadı.



Başakşehir ise ligde çıktığı son üç maçta 2. yenilgisini aldı.



PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA



Kayserispor, bu galibiyetle birlikte puanını 27'ye yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Başakşehir ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.



Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak, konuk ekip Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



İLK YARI



Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



6. dakikada Piatek'in gönderdiği pasla ceza sahasına yakın alanda topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



13. dakikada Yusuf Sarı'nın orta sahanın sol tarafından aldığı topla içe kat ederek yaptığı vuruşta, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



36. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kat ederek Carole'nin ortasına Lima ters kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kaleye yakın bir yerden auta çıktı.



37. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Karimi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.



44. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın gönderdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Mane, sol alt köşeye gönderdiği şutla takımını öne geçirdi. (1-0)



45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueiredo'nun şutunu kaleci Bilal Beyazıt kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Öte yandan sarı-kırmızlı ekip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sahaya "Kadınlarla Yükselen Türkiye" yazılı pankartla çıkarken, karşılaşma öncesi Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da stadyumda görevli kadın görevli ve taraftarlara karanfil dağıttı.



İKİNCİ YARI DETAYLARI BİRAZDAN...







