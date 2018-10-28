  •  
    Quaresma için transfer kampanyası başladı!..
  •  
    El Clasico: Barça-Real iddaa'da banko maç!..
  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Yunus ve Ozan sonrası 11'e "GURBETÇİ" forvet
  •  
    F.Bahçe'de kenetlenme! Kadıköy'de hazırlık var...

Kayserispor 5 hafta sonra 3 puanı kaptı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sivasspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Kayserispor 5 hafta sonra 3 puanı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2018 15:29
Kayserispor - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has  Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 53. dakikada fileleri havalandıran Şamil Cinaz perdeyi açtı, 89'da Chery penaltıdan skoru belirledi. Sivasspor'da Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı ve bu sezon evindeki ikinci galibiyetini elde etti. Sivasspor ise 3 hafta sonra mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda  Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için