Kayserispor - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 53. dakikada fileleri havalandıran Şamil Cinaz perdeyi açtı, 89'da Chery penaltıdan skoru belirledi. Sivasspor'da Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı ve bu sezon evindeki ikinci galibiyetini elde etti. Sivasspor ise 3 hafta sonra mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.