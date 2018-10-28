Kayserispor - Sivasspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Ertuğrul Sağlam'ın takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 53. dakikada fileleri havalandıran Şamil Cinaz perdeyi açtı, 89'da Chery penaltıdan skoru belirledi. Sivasspor'da Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı ve bu sezon evindeki ikinci galibiyetini elde etti. Sivasspor ise 3 hafta sonra mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 53. dakikada fileleri havalandıran Şamil Cinaz perdeyi açtı, 89'da Chery penaltıdan skoru belirledi. Sivasspor'da Robinho 90+2'de kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı ve bu sezon evindeki ikinci galibiyetini elde etti. Sivasspor ise 3 hafta sonra mağlubiyet alarak 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın