Kayseri'de Volkan Demirel'i çıldırtan an

Son iki maçını kazanmanın moraliyle Kayseri'ye giden Fenerbahçe, hakem Alper Ulusoy'un kararlarıyla öne çıktığı maçta, 10 kişi kalınca durduİlk yarıyı tek isabetli şutla tamamlayan Kanarya, soyunma odasına Soldado'nun kırmızısıyla gitti. İlk yarıyı şut çekmeden ve orta yapmadan tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibi karşısında coştu. 13 şut çekip, 16 orta yaptı. Umut'un golünü VAR iptal etti. Galibiyeti 87'de Kravets getirdi. Hakem Fenerbahçeli Tolgay'ı da tünelde kırmızı ile cezalandırdı.Son dakikalarda üst üste gelen Kayseri ataklarında etkili olan Volkan Demirel, 87'de yıkıldı. Kravets'in kafa golü ile çıldıran kaptan, sinirinden kale direklerini tekmeledi. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yediği son dört golün üçü kafayla geldi.Süper Lig'de deplasmanda 8 maçtır kazanamayan Fenerbahçe (4B/4M), Mayıs 2003'ten bu yana deplasmandaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor (10 maç-4B/6M).Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonu başından bu yana Süper Lig'de en fazla gol yediği rakibi Kayserispor (14) oldu. İlk yarıda da rakibine 3-2 yenilmişti.Kayserispor üst üste gelen 4 beraberliğin ardından galibiyet sevinci yaşadı. Aldığı 3 puan sonrası maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.