Kawhi, Ibaka'nın "Geliyor musun gelmiyor musun?" hikayesini doğruladı!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, eski ve yeni takım arkadaşı Serge Ibaka'yı Clippers'a nasıl çağırdığı konusunda, Ibaka'nın anlattığı hikayeyi doğruladı.



Leonard'a göre, kısa süre önce Ibaka'nın muhabirlere söylediği şey doğruydu ve kendisine doğrudan, LA'de ona katılmaya gelip gelmeyeceği konusunda net bir soru sormuştu:



"Ona ne söyledim bilmiyorum ama Serge ile arada sırada FaceTime yaparız. Serbest oyuncu dönemi geldiğinde, ona bir mesaj atmıştım ve net bir şekilde şunu söylemiştim: 'Buraya geliyor musun, gelmiyor musun?'



'Los Angeles'ta neler olduğunu sana anlatacak vaktim yok.' Benim olayımı ve organizasyonumuz için asıl büyük hedefimi biliyor.



Yani evet, mesajım buydu: 'Geliyor musun gelmiyor musun?'"



İki oyuncu 2019 NBA şampiyonu Toronto Raptors'un üyeleriydiler.



