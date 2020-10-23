Kasımpaşa'da tepki; 'Penaltı verilmedi, hakem oynatmadı'

Kasımpaşa'nın önemli isimleri Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan, Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe'nin kendilerini oynatmama üzerine sahada olduğunu söyleyen Yusuf, "Topun oyunda kalma süresini çok merak ediyorum. Bizi oynatmamaya çalışan bir rakip vardı, hakem de buna müsaade etti. Biz topla oynamaya çalışan bir ekibiz ve sürekli yerde yatan bir Göztepe vardı. İyi bir oyun seyrettiremedik izleyenlere, doktorların hep sahada olduğu bir maçtı." dedi.



Aytaç ise penaltılarının verilmediğini kaydederken, "Benim penaltı olan bir pozisyonum var. Tekrar tekrar izledik, devrede izledik, maç sonu izledik, telefonlar geldi. O kadar baktılar, vermediler. Saha içinde neredeyse 15 dakika oyun durdu, kaleci neredeyse 1 dakikada oyunu başlattı, futbolcular yere yattı, 2 dakika kalkmadı. Göztepe büyük camia, oyuncuların daha çok mücadele etmesi lazım. Oynamamıza hakem de müsaade etmedi, futbolun ileri gitmesi için bunların olmaması lazım." ifadelerini kullandı.



