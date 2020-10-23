Kasımpaşa'da 2 oyuncunun testi pozitif

Kasımpaşa, 2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; AA
Kasımpaşa'da 2 oyuncunun testi pozitif
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23 Ekim 2020 16:09
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.




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