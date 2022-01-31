Kasımpaşa, Spajic'i resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa, Spajic'i resmen açıkladı
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31 Ocak 2022 15:59
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp futbolcu Uros Spajic'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Krasnodar ekibinde forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, sportif direktör Emir Saraç'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

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