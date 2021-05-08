Süper Lig'in 40. haftasında BB Erzurumspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.



Erzurumspor, 7. dakikada Hasan Hatipoğlu ile bir gol buldu ancak bu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Kevin Varga attı.



Erzurumspor, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 37 puanda kalarak umutlarını mucizelere bıraktı. Kasımpaşa ise puanını 43'e yükseltti ve küme düşme hattının 4 puan yukarısına çıktı.



Erzurumspor, bu sezon son maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak ve ardından son haftayı 'BAY' geçecek. Kasımpaşa ise gelecek hafta MKE Ankaragüğcü'nü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada ev sahibi ekibin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Hasan Hatipoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

16. dakikada ceza sahasındaki Hajradinovic'in vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

30. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı köşe atışında Obertan ile paslaşan Emrah Başsan'ın arka direğe doğru havalandırdığı topa yükselen Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içindeki Hajradinovic'in plasesinde, top az farkla auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Oltan Karakullukçu'nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta gitti.

64. dakikada sol çaprazda topla buluşan Varga'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bistrovic'in sağ kanattan ceza sahasına getirdiği topla buluşan Varga, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

86. dakikada ceza sahası içinde Schwechlen'in kafayla aşırdığı topu kontrol eden Rashani, dönerek şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

90+2. dakikada sağ taraftan topla ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla plasesinde, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Boumal'in ceza sahasına doldurduğu top savunmadan döndü. Rakibiyle girdiği mücadele sonunda topu alan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar (Dk. 82 Teikeu), Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 61 Özgür Sert), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 74 Rashani), Oltan Karakullukçu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi, Drinkwater (Dk. 51 Bistrovic), Sadiku, Koomson (Dk. 70 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Varga (Dk. 81 Brecka), Thelin

Gol: Dk. 67 Varga (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 80 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Drinkwater, Dk. 43 Tarkan Serbest, Dk. 79 Varga (Kasımpaşa)







