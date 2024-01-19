Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.