Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor

Kasımpaşa, Süper Lig'de cumartesi Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kasımpaşa'nın konuğu Hatayspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 12:41
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Kasımpaşa, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.

Son 8 maçta 4 puan toplayabilen Atakaş Hatayspor ise 14. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery