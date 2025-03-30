Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 11 hafta sonra aldığı galibiyetle nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yenen Karşıyaka'nın yeni başantrenörü Ahmet Çakı, "Önümüzde 7 maç daha var ve bu karşılaşmalarda da aynı mücadeleci ruhu sahaya yansıtmalıyız." dedi.



Ligde son galibiyetini 11. haftada Manisa Basket Divissa önünde alan Karşıyaka, takımda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle tüm yabancı oyuncularının yanı sıra bazı Türk oyuncularıyla da yollarını ayırdı.



Başantrenör Ufuk Sarıca'nın da takımdan ayrılmasının ardından yardımcı antrenörler Rüçhan Tamsöz ve Sinan Aksoylar'ın da görev yaptığı Karşıyaka, üst üste 11 maçını kaybetti. Bu süreçte transfer yasağını kaldıran ve yeni yabancı oyuncuları kadrosuna dahil eden Karşıyaka'da 23. hafta öncesinde başantrenörlüğe Ahmet Çakı getirildi.



Düşme hattına iyice yaklaşan yeşil-kırmızılı ekip, Çakı yönetiminde çıktığı ilk maçta Bursaspor Yörsan'ı 82-78 yenerek 11 maç sonra kazandığı ligde 9. galibiyetine ulaştı.



Gelecek hafta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Darüşşafaka Lassa ile deplasmanda karşılaşacak Karşıyaka, lig etabını Aliağa Petkimspor, Manisa Basket Divissa (D), Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko (D), Türk Telekom ve TOFAŞ (D) maçlarıyla tamamlayacak.



Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı, yaptığı açıklamada, dünkü maçta iyi bir savunma performansı sergilemelerine rağmen uzun süredir kazanamamanın getirdiği gerginliğin zaman zaman gereksiz faullere, ribauntlarda zafiyete ve konsantrasyon kayıplarına yol açtığını belirtti.



Hücumda ise bazı eksikliklerinin olduğunu bildiklerini aktaran Çakı, şöyle konuştu:



"Takımımızda çok fazla yaratıcı oyuncu olmaması sebebiyle zaman zaman hücumda tıkanmamız normal. Bu durumu takım halinde daha fazla çalışarak açmamız gerekiyor. Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz. Önümüzde 7 maç daha var ve bu karşılaşmalarda da aynı mücadeleci ruhu sahaya yansıtmalıyız. Sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."



