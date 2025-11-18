18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Karşıyaka'da Onur kulübede

Karşıyaka'nın şampiyonluk yarışındaki genç orta saha oyuncusu Onur İnan, sakatlık sonrası ilk 4 haftanın ardından yedek kulübesine düştü ve son iki maçta sonradan oyuna girdi.

18 Kasım 2025 16:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Onur kulübede




3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Karşıyaka'da ilk haftalarda kadronun bankosu olan Onur İnan, geçirdiği sakatlığın ardından yedek kulübesini mesken tuttu.

Kaf-Kaf'ın sezon başında Başakşehir'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha ilk iki haftada Afyonspor ve Kütahyaspor'a attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. İlk 4 hafta 11'de oynadıktan sonra sakatlanan Onur, iyileştikten sonra bir daha as kadroya dönemedi. Genç futbolcu son iki haftada Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarından sonradan oyuna dahil oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
