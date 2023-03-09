Karşıyaka'da Büyükkarcı sert çıktı

İzmir temsilcisi Karşıyaka'da uzun süredir ekibiyle birlikte hazırlık yapan eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün mayıs ayındaki olağan mali genel kurula seçim maddesi eklenirse aday olacağını resmen açıklamasına, 5 yılı aşkın süredir aralıksız başkanlığı yürüten Turgay Büyükkarcı sert tepki gösterdi. Kısa bir açıklama yapan başkan Büyükkarcı, mali genel kurula seçim maddesi eklemeyeceklerini, "Camianın böyle bir isteği yok" diyerek net bir şekilde vurguladı.

Büyükkarcı, İlker Ergüllü'nün Karşıyaka'ya kongre çağrısı yapamayacak konumda olduğunu iddia ederek, "15 gün şube başkanlığı yapıp, 'Ben bu işin altından kalkamayacağım' diyen bir insan 110 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'ne kongre çağrısı yapma cesaretini nereden buluyor? Gereken cevap gereken zamanda verilir. Camianın böyle bir isteği yok. Burası Karşıyaka kulübü, muz cumhuriyeti değil" açıklamasını yaptı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışındaki rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'la pazar günü oynayacağı deplasman maçının 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketlerinin etkilediği illerden Şanlıurfa'da yapılmayıp, tarafsız sahaya alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapan Karşıyaka'ya olumsuz yanıt geldi. TFF'nin dün Karaköprü Belediyespor'un iç saha karşılaşmalarını yaptığı Faruk Çelik Stadı'yla ilgili incelemeleri olumlu sonuç verince stat değişikliğine gidilmedi. Pazar günü oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılar karşılaşma için Şanlıurfa merkezde konaklayacak. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde Şanlıurfa ve ilçelerinde en az 180 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bölgedeki birçok takım ligden çekilirken; yarışa devam eden Karaköprü, grupta 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kaf-Kaf ise 39 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.