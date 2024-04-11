Karşıyaka artık stadını bekliyor

İzmir'de yeni stadyumunun inşaatı konusunda en mağdur kulüp olarak kalan Karşıyaka, engellerin tek tek aşılması sonrası artık bir an önce projenin yeniden ihale edilmesini bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka artık stadını bekliyor
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11 Nisan 2024 13:27
Kulübün 1998 yılından beri devam eden yeni stat gündeminde 2014 ve 2017 yıllarında iki kez ihalesi yapılıp ardından iptal olan Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak projeyle ilgili yasal engeller aşıldı.

Son olarak geçen hafta Danıştay 6'ncı Dairesi, yerel mahkeme kararını onayarak Karşıyaka İlçe Stadı arazisiyle ilgili imar planının kesinleşmesini sağlamış oldu.

Bu sayede stadın yapılmasının planlandığı eski Karşıyaka İlçe Stadı arazisi stat arazisi olarak tescillendi. 31 Mart'taki yerel seçim sürecinde yılan hikayesine dönen stadın yapımıyla ilgili söz alan Karşıyaka, artık harekete geçilmesini umut ediyor.

Karşıyaka taraftarları yıllardır bıkmadan bekledikleri stada kavuşmak için stat arazisinde geçen ay Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenlemişti.

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