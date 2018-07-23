Karim Benzema, Real Madrid'de kalıyor!

Juventus'a transferinin ardından takımdan ayrılabileceği konuşulaniçin karar verildi.Geçen sezon performansıyla sık sık eleştiren ve zaman zaman Real Madrid taraflarınca ıslıklanan Benzema, kariyerini Madrid ekibinde sürdürecek.İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui, Karim Benzema'ya güveniyor ve takımda ilk golcüsü olarak düşünüyor.Benzema'nın ismi daha önce Napoli ile geçmiş ancak başkan Aurelio De Laurentiis tarafından, "Gazetelerde yazan her şeye inanamayız çünkü çok yalan haber var. Di Maria ve Benzema haberleri yanlış mesela. Neden yaşlı iki futbolcu transfer edelim ki?" ifadeleriyle yalanlanmıştı.Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.