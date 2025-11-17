Karim Benzema'dan geleceği için açıklama!

Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Karim Benzema, kariyerinin bir sonraki adımı için henüz net karar vermedi. Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, aynı zamanda Avrupa kulüplerinden önemli teklifler aldığını açıkladı.



"BURADA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"



AS'a konuşan 2022 Ballon d'Or sahibi golcü, şu sözlerle başladı:

Karar için erken olduğunu vurgulayan Benzema,dedi.Avrupa'dan gelen teklifleri doğrulayan Fransız yıldız,ifadelerini kullandı.Emekliliği hakkında konuşan tecrübeli santrfor,dedi.Geleceği hakkında bir karar vermeden önce Al Ittihad yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirten golcü,ifadelerini kullandı.37 yaşındaki yıldız son olarak,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.