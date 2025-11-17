17 Kasım
Karim Benzema'dan geleceği için açıklama!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 37 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Karim Benzema, kariyerinin bir sonraki adımı için henüz net karar vermedi. Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, aynı zamanda Avrupa kulüplerinden önemli teklifler aldığını açıkladı.

"BURADA KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

AS'a konuşan 2022 Ballon d'Or sahibi golcü, şu sözlerle başladı: 



"Şu anda kendimi burada çok iyi hissediyorum. Oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, herkes çok iyi." 

"SÖZLEŞMEM BİTİYOR AMA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM" 

Karar için erken olduğunu vurgulayan Benzema, "Sözleşmemin sonuna yaklaşıyorum ama kalacak mıyım, ayrılacak mıyım, bilmiyorum. Birçok şeye bağlı." dedi.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Avrupa'dan gelen teklifleri doğrulayan Fransız yıldız, "Evet, Avrupa'dan teklifler aldım. Hepsini incelemem gerek." ifadelerini kullandı.

"EN AZ İKİ YIL DAHA" 

Emekliliği hakkında konuşan tecrübeli santrfor, "Aralık'ta 38 yaşında olacağım, ama en az iki yıl daha oynayacağım. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbola aşığım." dedi.

KARAR ÖNCESİ YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Geleceği hakkında bir karar vermeden önce Al Ittihad yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirten golcü, "Kulüple yüz yüze konuşmam gerekiyor. Onların ne düşündüğünü bilmeliyim. Sadece bir yıl uzatmak için değil, bir proje için kalırım." ifadelerini kullandı.

"HER SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRECEĞİM"

37 yaşındaki yıldız son olarak, "En iyisi burada kalmak olabilir ama her seçeneği değerlendireceğim. Altı ay sonra futboldan emekli olmayacağım, bu kesin." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

