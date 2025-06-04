Kapadokya'da bisiklet heyecanı geri dönüyor

Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, yeniden Bisiklet Festivali'ne hazırlanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını konuk edecek organizasyon kapsamında toplu sürüşler ve turlar da düzenlenecek. Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasındaki festivalde katılımcılar unutamayacakları bir deneyim yaşayacak. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali, yerel lezzet tanıtımlarından birçok kültürel etkinliğe de ev sahipliği yapacak.Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda koşulacak.Amatör bisikletçilerin yer alacağı Büyük Sürüş, 14 Haziran Cumartesi günü Ürgüp merkezden sabah 08:00'de verilen startla yol, gravel ve e-gravel sporcuları pedal basacak. 15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya'nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı düzenlenecek. 50 kilometrelik parkur, Ürgüp merkezden saat 09.00'da başlayacak ve aynı yerde sona erecek. Aynı gün dağ bisikleti (MTB ve E-MTB) tutkunları da 50 kilometrelik parkurda patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak.Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney,dedi.Kapadokya Bisiklet Festivali'nin bölgenin spor turizmine önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Aydın Ayhan Güney,diye konuştu.Aydın Ayhan Güney, yalnızca spor etkinliği yapmadıklarını ifade ederek,şeklinde konuştu.