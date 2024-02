Kansas City'deki Super Bowl kutlamasında silahlı saldırı!

NFL takımlarından Kansas City Chiefs'in Super Bowl kutlamalarında çıkan silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, en az 21 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Yetkililer, Kansas City Chiefs'in Super Bowl zaferi kutlamalarının bitiminde Çarşamba günü öğleden sonra Kansas City, Kansas'taki Union İstasyonu dışında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü ve aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin ise yaralandığını söyledi.



Kansas City radyo istasyonu KKFI, iki çocuk annesi Lisa Lopez adlı DJ'lerden birinin, geçit töreninin ardından çıkan şiddet olaylarında öldüğünü doğruladı.



"Taste of Tejano'nun sunucusu KKFI DJ Lisa Lopez'in bugün KC Chiefs'in kutlamalarındaki silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini camiamıza bildiririz. Ailesine başsağlığı dileriz."



Açıklamada ayrıca, "Bu anlamsız eylem, güzel bir insanı ailesinden ve bu KC Topluluğundan koparmış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.



Polis vurulan kadının kimliğini açıklamazken, soruşturmanın sürdüğü saldırıda ölenlerin sayısının da arttığı kaydedildi.



Kansas Şehri Polis Şefi Stacey Graves, günün ikinci basın toplantısında polis memurlarının üç kişiyi daha gözaltına aldığını söyledi.



Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından bir şüphelinin yakalandığı belirtildi.



Graves, akşamın erken saatlerinde "Bugün olanlardan ötürü oldukça kızgınım. Bu kutlamaya gelen insanlar güvenli bir ortam beklentisiyle burada oluyor." ifadesini kullanırken, basın toplantısının sonunda "Kansas City böyle bir yer değil" şeklinde ekleme yaptı.



Graves, saldırının nedeninin hala bilinmediğini söylerken, en az bir ateşli silahın ele geçirildiğini söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden, "Super Bowl Amerika'daki en birleştirici etkinliktir. Bugün Kansas City'de bu sevincin trajediye dönüşmesi Amerikalıların ruhunu derinden yaralıyor. Bugünkü olaylar bizi harekete geçirmeli, şok etmeli, utandırmalı ve harekete geçmemizi sağlamalı." ifadelerini kullandı.



Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise şunları ekledi: "Bugünün Kansas City'de bir kutlama ve neşe günü olması gerekiyordu. Bunun yerine, Amerika'nın anlamsız silahlı şiddete maruz kaldığı başka bir gün haline geldi. Bu şekilde olmak zorunda değil."



Kutlamaya kaç taraftarın katıldığı henüz belli olmazken, NPR üye istasyonu KCUR, geçen yılki zafer yürüyüşü sırasında 1 milyona yakın kişinin kutlamalar için şehir merkezine akın ettiğini ifade etti.



Graves, Çarşamba günü beklenen kalabalığa hazırlık amacıyla 800 kolluk kuvvetinin geçit töreni için olay yerinde bulunduğunu belirtirken, yoğun polis varlığının, silahlı saldırı başladığında hayranların güvenli bir yere gitmesine yardımcı olduğunu ve ayrıca ateşli silahla vurulan mağdurlara ilk yardımların ulaştırılmasını sağladığını söyledi.



Graves, Union İstasyonu'nun batısındaki saldırının geçit töreninin bitiminden hemen sonra başladığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan anın videolarında, polis memurlarının hızla içeri girmesiyle birlikte Union İstasyonu'ndan kaçan insan kalabalığı görülüyordu.



Çok sayıda aile katıldı



KCUR, Merhamet Çocuk Hastanesi'nin kutlamalara katılan 11'i çocuk, 9'u ateşli silahla yaralanan 12 hastayı kabul ettiğini bildirdi. İtfaiye Şefi Ross Grundyson kurbanların yaşlarını anında doğrulayamamış olsa da, Children's Mercy'deki doktorlar ve yöneticiler bir basın toplantısında yaşları 6 ile 15 arasında değişen bazı çocukları tedavi ettiklerini doğruladılar.



Kansas Belediye Başkanı Quinton Lucas Çarşamba günkü basın toplantısında kendi çocuğunu kutlamaya getirmek hakkında konuştuklarını, eşi ve annesiyle birlikte geçit törenine katıldığını söyledi.



Lucas, "Ben de diğer birçok kişi gibi can güvenliğim için kaçtım" şeklinde konuşurken, kent sakinlerine gönderdiği mesajda kızgın olduğunu ve "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi:



"Bu, birçok insanın sabırsızlıkla beklediği ve ömür boyu hatırlayacakları bir gün olmalıydı. Hatırlamamaları gereken ise böyle bir günü gölgeleyecek olan, kendilerini ve ailelerini yaralayacak silahlı şiddet tehdidiydi."



Zafer kutlamalarında Missouri Valisi Mike Parson ve First Lady Teresa Parson'un yanı sıra Kansas Valisi Laura Kelly de bulunuyordu.



Vali Parson, X hesabında "Eyaletin kolluk kuvvetleri personeli yerel yetkililere müdahale çabalarında yardımcı oluyor." ifadesini kullanırken, Kelly, olay yerinden tahliye edildiğini ve "zarar görmediğini", Belediye Başkanı Lucas ise, Chiefs'in yetkililerle temas halinde olduğunu ve takımın oyuncularının, antrenörlerinin ve çalışanlarının hepsinin güvende olduğunu söyledi.



Kansas City Chiefs quarterback'i Patrick Mahomes da trajediyle ilgili haberin ardından sosyal medya hesabı araclığıyla "Dualarım Kansas City ile..." şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Geçit töreninin yerel saatle sabah 11'de, töreninin bitiminden hemen sonra ise saat 12:45 civarında Union İstasyonu'nda kutlamaların başlaması planlanıyordu.



Polis, saat 14.30 sıralarında ateş açıldığını bildirdi.



KCUR'a göre bu trajedi, Kansas City'nin 2023'te 185 cinayet sayısı ile rekora ulaştığı bir sene geçirmesinden sonra gerçekleşmiş oldu. Bu sayı ile tarihinde rekor kıran Kansas City, 2020'de kırılan bir önceki rekoru geride bırakmıştı.