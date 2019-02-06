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Kameni: "Bu yaştan sonra ne kariyeri?"

Fenerbahçe'de Carlos Kameni için kadro dışı bırakıldığı için sorun yaratmıyor…

Kaynak: Takvim
Kameni: 'Bu yaştan sonra ne kariyeri?'
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06 Şubat 2019 14:40
Fenerbahçe'de Carlos Kameni için kadro dışı bırakıldığı için sorun yaratmıyor…

Fenerbahçe'den yılda 2.2 milyon euro kazanan bir sezon daha aynı rakamı cebine koyacak olan Kamerunlu kaleci kendisine yapılan, "Kariyerini yeniden harekete geçir. Parayı düşünme" tavsiyelerine, 35 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Yeteri kadar kariyer yaptım. Bundan sonra ailemi düşüneceğim. Param ödendiği sürece F.Bahçe'de herhangi bir sıkıntı yaşamam" cevabını veriyor.

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü döneminde La Liga ekibi Malaga'dan bedelsiz olarak alınan Kameni ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı

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