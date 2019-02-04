Kagawa üçlü çekmeyi de öğrendi

Beşiktaş, Antalya'da gol şov yaptı; üzerindeki kara bulutları dağıttı. Kagawa da muhteşem başladıLjajic (p), Dorukhan ve Atiba ile ilk yarıda skoru garantiye aal n siyah-beyazlı ekibe ev sahibi takımdan Salih de ters vuruşla skor katkısı sağladı. Kagawa oyuna girer girmez 3 dakika içinde iki kez ağları sarstı. Antalya gollerini Doukara ve Chico ile buldu. Galibiyete rağmen Beşiktaş'ın liderle arasındaki puan farkı 11'de kalsa da 2. sıradaki G.Saray'la 3'e düştü.Maçın ardından Beşiktaş taraftarı takımı tribüne çağırdı. Üçlüyü ise Kagawa çektirdi. Japon yıldıza üçlüyü Lens öğretti.Bizzat Şenol Güneş tarafından performansı eleştirilen Adem Ljajic, 2019'da çıktığı 3 lig maçında 1 gol atıp, üç asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 2018'de oynadığı 11 lig karşılaşmasında ise 2 gol atıp bir de gol pası vermişti.Adem Ljajic, Antalyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu çıkardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir iyi, bir kötü bize yakışmıyor. Kagawa aramıza katıldığı için çok mutluyum. Onunla birlikte oynayabilirim"