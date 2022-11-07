Kadıköy'de penaltı tartışması

Sivasspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmada bir pozisyonda penaltı bekledi.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Sivasspor'un soldan Dia Saba'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.



Sivassporlu oyuncular, ceza sahası içinde Serdar Aziz'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazda bulundu.



VAR kontrolünün ardından hakem Hüseyin Göçek'e pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmedi ve devam kararı verildi.





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