Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Siopis ile girdiği ikili mücadele sonrası, VAR hakemi Mete Kalkavan maçın hakemi Zorbay Küçük'ü uyardı. Pozisyonu monitörden inceleyen Zorbay Küçük, kırmızı kart kararı verdi.



Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.



Fenerbahçe, 71. dakikada Miha Zajc'ın golüyle skoru eşitledi.



Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de 25 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, puanını 47 yaptı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Trabzonspor ise puanını 67'ye çıkardı.



Fenerbahçe, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Göztepe'yi konuk edecek.



İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Arda Güler ve Mergim Berisha'yı yedek soyundurdu. Kartal, bu isimlerin yerine Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'u ilk 11'de sahaya sürdü.



İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Kartal, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Serdar Dursun'u görevlendirdi.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.



ABDULLAH AVCI'DAN 5 RÖTUŞ



Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.



Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi.



FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'DA 4'ER EKSİK



Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemedi.



Trabzonspor, Fenerbahçe karşısınDa 4 futbolcusundan yararlanamadı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.



MESUT ÖZİL GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı. Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 8 maç sonra kadroya dahil edildi. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa kupası maçını kaçırdı.



Mesut'un yanı sıra sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler de yedek soyundu.



TRİBÜNLER DOLDU



Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken, mücadele öncesinde tezahüratlarla oyuncularına moral verdi. Taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.



MAÇ TEMPOLU BAŞLADI!



Her iki takım da ön alanda agresif presle başladı. Fenerbahçe, bu presi Kim Min-Jae'nin bek ile açık arasına koşan Osayi-Samuel ve Szalai'ye atılan uzun paslarıyla aşmaya çalıştı. Trabzonspor ise kısa paslar ve hücum oyuncularını geriye doğru çekip oyunu daraltarak aştı.



Tempolu başlayan maçta ilk etkili atağı Fenerbahçe'den geldi. 10. dakikada Mert Hakan'ın son çizgiden yaptığı ortasını Uğurcan kontrol edemedi ancak Trabzonspor savunması uzaklaştı.



FENERBAHÇE, 10 KİŞİ KALDI



İki takımın da istekli ve tempolu başladığı maçta Fenerbahçe, 18. dakikada 10 kişi kaldı.



İrfan Can Kahveci'nin, Siopis'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek İrfan Can Kahveci'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.



MAÇIN İLK GOLÜ NWAKAEME'DEN



Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme ile öne geçti.



Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına soldan içeri gönderdiği pasında Miha Zajc'dan seken topu önünde bulan Nwakaeme, hafif sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Altay'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.



Nijeryalı oyuncu, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe ağlarını ilk kez sarsmayı başardı ve aynı zamanda Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye karşı 100. lig golünü attı.



FENERBAHÇE, 35'TE GOLE ÇOK YAKLAŞTI



1-0'dan sonra Trabzonspor savunmada bekleyip daha çok kontratakları düşündü. Fenerbahçe ise 1 kişi eksik oynamasına karşın topla daha fazla oynayan taraf oldu.



Fenerbahçe, 35. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Crespo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Szalai arka direkte vurdu. Uğurcan son anda refleksle topu çıkardı. Dönen topa Serdar Dursun vurdu, bu vuruşu da Ahmetcan Kaplan çizgiden çıkardı. Bir kez daha seken topu Diego Rossi kontrol edemedi ve top auta gitti.



Fenerbahçe, 42. dakikada Miha Zajc'ın ceza yayından şutuyla bir kez daha gole yaklaştı ancak devreyi Trabzonspor 1-0 önde kapattı.



TARAFTAR SAHAYA GİRDİ



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk yarının bitiş düdüğüyle sahaya taraftar girdi.



Sarı-lacivertli taraftarlar, 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesinin ardından hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi. İlk yarının sona ermesinin hemen ardından tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu. İlk olarak araya giren kaleci Altay Bayındır, taraftarın Zorbay Küçük'e saldırmasına engel oldu. Daha sonra güvenlik güçleri, taraftarı saha dışına çıkardı. Emniyet güçleri, yaşanan gerginliğin ardından saha çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Sarı-lacivertli futbolcular da hakem Küçük'e soyunma odasına girerken uzun süre itirazda bulundu.



FENERBAHÇE'DEN DEVRE ARASI AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün atamasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin oyundan atıldığı pozisyona işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!"



İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ



İkinci yarıya Trabzonspor daha çok topa sahip olarak başladı. Kısa paslarla oynayan konuk ekip, oyunu kontrol altında tutmayı amaçladı. Fenerbahçe ise ikinci bölgede bekleyerek kaptığı toplarla direkt hücumlar denedi.



Karşılaşmada tempo giderek düşerken, pozisyonlar da azaldı. Trabzonspor daha atak taraf olurken, ikinci yarının ilk 25 dakikalık bölümünde pozisyon yaşanmadı.



MIHA ZAJC'TAN 71'DE BERABERLİK GOLÜ



Fenerbahçe, 71. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Miha Zajc, ön direkten yakın köşeye yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.



NWAKAEME NET FIRSATTAN FAYDALANAMADI



1-1'den sonra 10 kişi olan Fenerbahçe'de yorgunluk emareleri başladı. Trabzonspor ise üst üste gollük pozisyonlar bulmaya başladı.



Özellikle 84. dakikada Anthony Nwakaeme, net gol fırsatında topu direğe nişanladı.



Maç 2 takımın karşılıklı gollerile 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 14. dakikada Trabzonspor ceza sahasının biraz önünde İrfan Can ile girdiği ikili mücadelenin ardından Siopis yerden kalkamadı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında yer alan ekrandan izledi. Hakem Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Zajc'a çarpan top ceza sahasında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

35. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Crespo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda Ahmetcan Kaplan meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. Son olarak altıpasın içinde Rossi'ye çarpan top auta çıktı.

42. dakikada Zajc'ın cepheden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





