İtalya Serie A'nın 29. haftasındaki Torino derbisinde Torino evinde Juventus ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Juventus'un gollerini 13. dakikada Chiesa ile 81. dakikada Ronaldo kaydederken, Torino'nun sayıları 27. ve 46. dakikalarda Sanabria'dan geldi.Bu sonucun ardından üst üste 2. maçında puan kaybı yaşayan Juventus, şampiyonluk yarışında bir darbe daha alarak 56 puanda kaldı. Torino ise 24 puana yükseldi ve 24 puanla 17. sırada yer aldı.Serie A'nın 30. haftasında Juventus evinde Napoli'yi konuk edecekken, Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.