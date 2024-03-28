Juventus'ta Federico Chiesa belirsizliği!

Juventus'ta İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Chiesa ile özellikle İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Federico Chiesa belirsizliği!
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28 Mart 2024 14:37
Juventus'ta İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

CHIESA DA SATILABİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus'un kadrosunu yeniden inşa etmek istediği ve bu nedenle eldeki oyunculardan bazılarının satılabileceği belirtildi. Juventus'ta satılabilecek oyuncular arasında Federico Chiesa da gösterildi.

İNGİLİZ EKİPLERİ İLGİNİYOR

26 yaşındaki futbolcuya özellikle İngiltere'den ilgi olduğu belirtildi. Newcastle United, Arsenal ve Chelsea'nin Chiesa ile ilgilendiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Chiesa, bu sezon Juventus'ta çıktığı 25 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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