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Juventus, Ramsey'i bitirdi! Yıllık 7,5 milyon euro

Juventus, Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Aaron Ramsey ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Ramsey'i bitirdi! Yıllık 7,5 milyon euro
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10 Ocak 2019 02:31
Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Aaron Ramsey'nin yeni takımı belli oldu.

Bir süredir yıldız oyuncu ile ilgilenen Juventus transferde sona geldi. Juventus, Aaron Ramsey ile sezon sonu için her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan temsilcisi, bu transferi birkaç gün içerisinde resmen açıklayacak.

Juventus, Ramsey ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Juventus yıllık 7,5 milyon euro sabit ücret ödeyecek.

2008'den bu yana Arsenal'de forma giyen Ramsey, bu sezon 25 resmi maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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