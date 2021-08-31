Juventus, Moise Kean'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kendi altyapısında yetişen Moise Kean'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetin İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan toplam 7 milyon avro karşılığında 2 yıllığına kiralandığı belirtildi.



Juventus altyapısında yetişen Kean, 2019 yaz transfer döneminde Everton'a transfer olmuş, 2020-2021 sezonunu ise Fransa'nın Paris Saint Germain takımında geçirmişti.



Diğer yandan Juventus Kulübü, takımdan ayrılan Portekizli yıldız futbolcu için "Hoşçakal Cristiano" başlığıyla bir veda klibi yayımladı. Klipte, 101 gol atıp, 5 kupa kazanan Ronaldo'nun siyah-beyazlı formayla elde ettiği başarılara yer verildi.



