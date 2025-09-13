Juventus - Inter maçı S Sport Plus'ta!

İtalya Serie A'da sezonun en önemli karşılaşmalarından biri sahne alıyor.Milli yıldızlarımızvekarşı karşıya geliyor.Milyonların merakla beklediği Juventus – Inter karşılaşması, 14 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da canlı yayınla S Sport Plus'ta ekranlara gelecek.Futbolseverler,kodunu kullanarakalıp Serie A heyecanını tüm sezon boyunca takip etme fırsatına sahip olacak.Serie A'nın yanı sıra La Liga, Bundesliga, EuroLeague, NBA ve daha birçok organizasyonunu S Sport Plus'ta canlı olarak izleyebilirsiniz.