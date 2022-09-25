Juan Mata parmak ısırttı!

Galatasaray'da ilk maçına İstanbulspor karşısında çıkan Juan Mata, futboluyla büyük beğeni topladı. Mauro Icardi de ilk golünü atarak moral depoladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Juan Mata parmak ısırttı!
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25 Eylül 2022 10:27
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray milli arada yaptığı hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Juan Mata futboluyla adeta parmak ısırtırken büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın verdiği dört net gollük pası takım arkadaşları gole çeviremedi. Tecrübeli futbolcunun, bu performansı hem teknik ekibe hem de camiaya umut verdi.

Yeni transfer Mauro Icardi sarı kırmızılı formayla özel maç da olsa ilk golünü 65. dakikada penaltıdan atarak moral buldu. 

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