Juan Mata parmak ısırttı!

Galatasaray milli arada yaptığı hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıkan Juan Mata futboluyla adeta parmak ısırtırken büyük beğeni topladı. İspanyol yıldızın verdiği dört net gollük pası takım arkadaşları gole çeviremedi. Tecrübeli futbolcunun, bu performansı hem teknik ekibe hem de camiaya umut verdi.



Yeni transfer Mauro Icardi sarı kırmızılı formayla özel maç da olsa ilk golünü 65. dakikada penaltıdan atarak moral buldu.



