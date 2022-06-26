İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Bosna doğumlu Sırp golcü Luka Jovic ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. İspanyol basını, İtalyan ekibi Fiorentina ile Real Madrid arasında transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını iddia etti.



KİRALIK OLARAK FIORENTINA'DA



Marca'da yer alan habere göre; futbolcu kiralık olarak Fiorentina'da forma giyecek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da yer alacak. Fakat; Real Madrid'in 60 milyon Euro gibi bir bedel elde edemeyeceği haberin detayında yer aldı.



BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI



Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın da yakın zamanda Jovic ile ilgilendiği öne sürülmüştü. 24 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 2025 yılı Haziran ayında sona erecek. Futbolcu geçen sezon Real Madrid'de 19 maçta 1 gol 3 asist üretmişti.





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