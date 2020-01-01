Jordan: "Koçluk için yeterli sabrım yok"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, koçluk yapmaya hiç ilgi duymamasının sebebini açıkladı.



Jordan, basketbol dünyasının en büyük NBA simgesi olmaya devam ederken, efsane ismi yine de çevreleyen gizemli bir hava bulunuyor.



Cigar Aficionado'dan Marvin R. Shanken, bu gizemin bir kısmını ortaya çıkarmak umuduyla Jordan ile kapsamlı bir röportaj yaptı ve kariyeri, babası, hobileri ve diğer birçok konu hakkında sorular sordu.



Majesteleri'in en ilginç yanıtlarından biri, neden koçluk yapmaya hiç ilgi duymadığını açıkladı kısımdı:



"Koçluk için sabrım yok. Rekabetçi bir bakış açısından en büyük sorunum, bugünün sporcularının odaklanma şekli ve benim oyuna odaklanma ve oyunu kovalama şeklim. Bunlar değişiyor ve tamamen farklılar.



Bir kişiden, oyunu benim oynadığım gibi oyuna odaklanmasını istemem, bazı yönlerden, buna katlanmak zorunda kalacak o çocuk için, haksızlık olur. Ve eğer odaklanmazsa, nasıl hissederdim bilemiyorum. Bunun için sabrım olacağını sanmıyorum. Yani özünde, koçluk duygusal açıdan yapabileceğimi hiç hissetmediğim bir şey, çünkü ben farklı biriyim ve bugün çocukların sahip olduğundan farklı bir algıya sahibim."



MJ uzun zamandır parkeye ayak basan en sert rekabetçilerden biri olarak biliniyor ve zihniyetinin - potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktan oyun kazanma arzusuna kadar - kendisini koçluğun gerektirdiği gerekli sabırdan yoksun bırakabileceği olasıdır, özellikle de genç takımlarla.



