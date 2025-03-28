Jordan Clarkson sezonu kapattı

Utah Jazz'in skorer oyuncusu Jordan Clarkson, ayak tabanındaki plantar fasiit rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jordan Clarkson sezonu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2025 12:52
Utah Jazz'in skorer oyuncusu Jordan Clarkson, ayak tabanındaki plantar fasiit rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Clarkson bu sezon 16.2 sayı, 3.7 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ancak sakatlıkları nedeniyle sadece 37 maçta forma giyerek kariyerinde en az süre aldığı sezonlardan birini yaşadı.

32 yaşındaki oyuncu, 2023'te Utah Jazz ile 2 yıl, 28.3 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmıştı. Clarkson, 2021 yılında Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.

Utah Jazz, 16-58'lik derecesiyle NBA'in en kötü galibiyet yüzdesine sahip takımı konumunda bulunuyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery