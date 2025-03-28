Utah Jazz'in skorer oyuncusu Jordan Clarkson, ayak tabanındaki plantar fasiit rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Clarkson bu sezon 16.2 sayı, 3.7 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ancak sakatlıkları nedeniyle sadece 37 maçta forma giyerek kariyerinde en az süre aldığı sezonlardan birini yaşadı.



32 yaşındaki oyuncu, 2023'te Utah Jazz ile 2 yıl, 28.3 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmıştı. Clarkson, 2021 yılında Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı.



Utah Jazz, 16-58'lik derecesiyle NBA'in en kötü galibiyet yüzdesine sahip takımı konumunda bulunuyor.



