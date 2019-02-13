Jordan: "Altı şampiyonluk kazanmak ikisinden de zor"

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Michael Jordan, şakayla karışık bir şekilde James Harden'ın (30 maç üst üste 30+ sayı) ve Russell Westbrook'un (üst üste 10 triple-double) son dönemde geçirdikleri tarihi serinin, altı şampiyonluk kazanmaktan daha zor olmadığını söyledi.Jordan hem Harden hem de Westbrook ile "gurur duyduğunu" da sözlerine ekledi.Charlotte Hornets sahibi, altı yüzük kazanmanın her iki yapılandan da daha zor bir başarı olduğunu şu şekilde belirtti:Jordan, bu kilometre taşlarınıngösterdiğini de açıkladı. Yaklaşmakta olan All-Star haftasonunu tartışırken, Hornets antrenman tesisindeki röportajında MJ, bu olup bitenlerinsöyledi veifadelerini kullandı.