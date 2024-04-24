NBA ve Denver polisinin, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in ağabeylerinden birinin tribünde başka bir taraftara yumruk atarken görüldüğü video hakkında araştırma yaptığı bildirildi.



Nuggets'ın playoff ilk turu rakibi Los Angeles Lakers'ı 101-99 yenerek kazandığı 2. maçın ardından, Jokic'in ağabeyinin bir taraftara yumruk attığı video sosyal medyada viral olmuştu.



TMZ ve diğer medya kuruluşları tarafından paylaşılan videolarda, mevzubahis kişinin Ball Arena'da başka bir kişiyle yüzleşmek için koltukların üzerine tırmandığı ve daha sonra bu kişinin suratına yumruk attığı görüldü.



TMZ, bu münakaşanın Pazartesi gecesi Nuggets'ın 20 sayı geriden gelerek kazandığı ilk tur serisinin 2. maçının hemen ardından meydana geldiğini bildirdi.



NBA'den bir sözcü, Salı günü yaptığı açıklamada ligin konuyu araştırdığını söyledi.



Denver polisinin medya ilişkileri biriminin Associated Press'e gönderdiği bir e-postada olayı araştırdığını ancak olayın arenada veya maç sonrasında Denver polisine bildirilmediğini aktardı:



"Şu anda bu olayın mağduru olarak ortaya çıkan kimse olmadı. Bakanlık bu olayı araştırıyor, videoda yumruk yiyen kişinin kimliğini tespit etmek için aktif olarak çalışıyor ve olaya karışan veya olaya ilk elden tanık olan herkesi Denver Polis Departmanı ile iletişime geçmeye teşvik ediyor."



Serinin bir sonraki maçı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan sabaha karşı oynanacak.



