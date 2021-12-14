Joan Laporta: "Messi'siz ilk yılımız, kolay değil!"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Joan Laporta: 'Messi'siz ilk yılımız, kolay değil!'
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14 Aralık 2021 21:53
İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, takımının bu sezonki gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi'nin ayrılığının takımı etkilediğini söyleyen Laporta, "Messi'siz ilk yılımızı geçirdiğimizi unutmamalıyız. Dünyanın en iyi oyuncusuna veda ettik, bu kolay değil." dedi.

Teknik direktör Xavi hakkında konuşan başkan, "Xavi'yi, Barcelona'nın atmosferine ve tarzına aşina olduğu için getirdik. Xavi, oyunculara güveniyor. Kendisi akademimizden çıkan bir futbolcuydu ve ilk şampiyonluğuna burada ulaştı. Bir teknik direktör olarak Barcelona'nın stilini ve felsefesini biliyor." ifadelerini kullandı.

Xavi'ye zaman tanınması gerektiğini dile getiren Laporta, "Barcelona'nın teknik direktörü olmak kolay bir iş değil. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki futbol size zaman tanımaz. Kısa vadede tecrübeli oyuncularla gençlerin bir arada olduğu bir karışıma ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.


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