Jeanie Buss'ın paylaştığı ırkçı ve rahatsız edici mektup!

"Sevgili fahişe, 60 yıllık büyük bir Lakers hayranı olarak, şimdi artık gereğinden para alan zenci hainlere ve NBA'e lanet olsun diyorum. Cehenneme git ve Kobe Bryant'ın yanına katıl."







Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, öfkeli bir hayrandan aldığı rahatsız edici bir mektubu açığa çıkardı.Bir hayranı, Jeanie'ye gönderdiği bir mektupta, NBA'in Black Lives Matter hareketini desteklemesi ve sezonu yeniden başlatma konusundaki isteksizliğiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.Buss, Instagram'da paylaştığı rahatsız edici mektubun bazı kısımlarını sansürlese de, gizlenen bazı kelimeler açıkça belirgindi:Jeanie, mektubun altında şu açıklamasını paylaştı:Lakers yıldızı LeBron James de, Instagram hikayesineifadesiyle Buss'ın mesajını ekledi ve Joe'ya kendi kişisel mesajınışeklinde verdi.