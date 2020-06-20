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Jeanie Buss'ın paylaştığı ırkçı ve rahatsız edici mektup!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, öfkeli bir hayrandan aldığı rahatsız edici bir mektubu açığa çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, öfkeli bir hayrandan aldığı rahatsız edici bir mektubu açığa çıkardı.

Bir hayranı, Jeanie'ye gönderdiği bir mektupta, NBA'in Black Lives Matter hareketini desteklemesi ve sezonu yeniden başlatma konusundaki isteksizliğiyle ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

Buss, Instagram'da paylaştığı rahatsız edici mektubun bazı kısımlarını sansürlese de, gizlenen bazı kelimeler açıkça belirgindi:

"Sevgili fahişe, 60 yıllık büyük bir Lakers hayranı olarak, şimdi artık gereğinden para alan zenci hainlere ve NBA'e lanet olsun diyorum. Cehenneme git ve Kobe Bryant'ın yanına katıl."




Jeanie, mektubun altında şu açıklamasını paylaştı:

"Çok düşündükten sonra, herkese nefretin gerçek olduğunu gösterebilmek için Pazartesi günü aldığım bu mektubu paylaşmaya karar verdim. BUGÜN dünyamızda bunlar oluyor. Bunların hepsi gerçek. Mektubu atan Joe'ya sesleniyorum: Bu mektubu göndermek seni daha iyi mi hissettirdi? Çünkü yaptığın tek şey zamanını, enerjini ve posta pulunu boşa harcamaktı. (Ancak ev adresinizi eklediğin için teşekkür ederim).

Neden aynaya bakıp çirkinliğini kendin görmüyorsun, çünkü ben görmeyeceğim. Yıllar boyunca böyle mektuplar aldım. Her zaman aldığım tavsiye ne miydi? 'Umursama'. Ben de öyle yapıyordum. Ama artık değil. Bu gün, 19 Haziran'da, beyaz arkadaşlarımdan bir araya gelmelerini, ülkemizde ve dünyada var olan ırkçılığı kabul etmelerini ve görmezden gelmeyi bırakmalarını istiyorum. Hepimiz daha iyisini yapmalıyız. "

Lakers yıldızı LeBron James de, Instagram hikayesine "Seviyorum seni Jeanie!!!" ifadesiyle Buss'ın mesajını ekledi ve Joe'ya kendi kişisel mesajını "S*** git Joe!" şeklinde verdi.


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