James Harden, Clippers'la ilk maçına ne zaman çıkacak?

LA Clippers'ın yeni yıldızı James Harden'ın, takımıyla ilk maçına önümüzdeki hafta çıkabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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James Harden, Clippers'la ilk maçına ne zaman çıkacak?
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02 Kasım 2023 10:53
LA Clippers'ın yeni yıldızı James Harden'ın, takımıyla ilk maçına önümüzdeki hafta çıkabileceği iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Harden'ın Clippers'la merakla beklenen ilk maçını muhtemelen önümüzdeki hafta oynayabileceğini belirtti.

Clippers'ın, geçtiğimiz gece Los Angeles Lakers'a karşı forma giymemiş olan Harden için planının, takımın sistemine ve dinamiklerine alışması için önümüzdeki birkaç günü antrenmanlarla geçirmesi olduğu öne sürüldü.

Charania'ya göre Harden'ın Clippers forması ile ilk kez parkelere çıkması muhtemel tarih, önümüzdeki Pazartesi olacak.

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