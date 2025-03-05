Memphis Grizzlies'in önemli oyuncularından Jaren Jackson Jr., Atlanta Hawks ile oynanan maçın ilk çeyreğinde sol ayak bileğini burktu. Yapılan detaylı muayeneler sonucunda oyuncuya 2. derece burkulma tanısı konuldu.



Grizzlies, Jackson'un durumu için "haftadan haftaya" değerlendirme yapılacağını belirtti. Spor yaralanmaları konusunda uzman Jeff Stotts'a göre, bu tür sakatlıkların ortalama iyileşme süreci üç haftayı bulabiliyor.



Sezonun şu ana kadar 59 maçında forma giyen Jackson, 22.7 sayı, 5.8 ribaund, 2.1 asist, 1.3 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncunun sezon ödüllerine hak kazanabilmesi için en az altı maç daha oynaması gerekiyor.



