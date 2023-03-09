Haber Tarihi: 09 Mart 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 10:23

İzmir TOKİ çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura sonuçları listesi 9 Mart 2023

TOKİ İzmir kura çekilişi için nefesler tutuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları İzmir çekilişi ile başlıyor. 9 Mart 2023 Çarşamba tarihinde İzmir Merkez Konak ilçesi ile başlayan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanıyor. İzmir TOKİ kura çekilişlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'İzmir Merkez TOKİ canlı izle, İzmir Merkez Konak TOKİ kura çekilişi 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamalarını haberimizde derledik...

İzmir TOKİ çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura sonuçları listesi 9 Mart 2023
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Buna göre 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte İzmir TOKİ kura tarihi ve saati bilgisi... 
TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ İzmir kura çekimi her gün saat 10.00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.

2023 TOKİ İZMİR İLÇE İLÇE KURA TAKVİMİ

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar


12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

İZMİR TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

 
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