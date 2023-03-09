İzmir TOKİ çekilişi canlı yayın izle! İzmir TOKİ kura sonuçları listesi 9 Mart 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle verilen aranın ardından devam ediyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri için yeni tarihler belirlendi. Buna göre 8 Mart'tan itibaren çekilecek kuralar 14 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanacak? İşte İzmir TOKİ kura tarihi ve saati bilgisi...15 ilçede toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ İzmir kura çekilişleri 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak.TOKİ İzmir kura çekimi her gün saat 10.00'da başlayacak ve Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.8 MART: Merkez9 MART: Menemen10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk11 MART: Torbalı, Seferihisar12 MART: Aliağa, Kemal Paşa13 MART: Dikili, Tire14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, KınıkTOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.8-14 Mart İzmir 12.400 konut8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut11 Mart Edirne 1.363 konut12 Mart Kırıklareli 1.189 konut13-14 mart Tekirdağ 3.098 konutTOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.