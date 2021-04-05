İtalya'da son dakika: Hakan Çalhanoğlu!

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sona erdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İtalya'da son dakika: Hakan Çalhanoğlu!
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05 Nisan 2021 15:12
Hakan Çalhanoğlu ile AC Milan arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen durdu. İki taraf anlaşmaya varamadı ve Hakan Çalhanoğlu ayrılmaya karar verdi.

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, son olarak 5 milyon euro maaş istedi. Milan'ın teklifi ise 4 milyon euro'da kaldı. İki taraf da bu rakamların son nokta olduğunu iletti. Bunun üzerine görüşmeler yarıda kaldı.

ADAYLAR JUVENTUS, CHELSEA, ARSENAL

Haberin detayında, Hakan Çalhanoğlu'na Juventus, Arsenal ve Chelsea'den gelen teklifler olduğu belirtildi. Juventus'un, Hakan Çalhanoğlu için en istekli kulüp olduğu ancak Arsenal ve Chelsea'nin de Türk milli yıldız için tekliflerini ilettiği bilgisi verildi.

En yüksek maaş teklifini ise Juventus'un önerdiğinin altı çizildi.

MILAN, 23.3 MİLYON EURO ÖDEDİ

2017 yazında 23.3 milyon euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giydi ve 7 gol atıp 11 asist yaptı. 

 


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