İtalya'da koronavirüs kıvılcımı, maçla ateşlendi

İtalya Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, dijital ortamda düzenlediği basın toplantısında şehirde koronavirüs nedenli gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Gori, ilçe belediye başkanları ile telefonda görüşerek ölü sayılarını karşılaştırdıklarını ve sonuç olarak, her 1 resmi koronavirüs ölümü başına 4 kişinin daha tanı koyulmamış olsa da koronavirüsten öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.İtalya'nın Batı'da koronavirüs salgınının görüldüğü ilk ülke olması nedeniyle hazırlıksız yakalandığını söyleyen Gori, Lombardia bölgesinin de bir dizi nedenle bu krizi çok ağır yaşadığını belirtti. Bu sebepler arasında da 10 milyon kişinin yaşadığı bu bölgede kentleşme, sanayi, trafik ve hareketlilik seviyesinin yüksek olmasını, yaşlı nüfusun da fazla olmasını saydı.Gori ayrıca, Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vakanın zatürre sanılarak koronavirüs testine tabi tutulmamasının salgının yayılmasında "kıvılcım" görevi gördüğünü söyledi.19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftarın gittiğini de hatırlatan Gori, "En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" dedi.Gori, Bergamo'da ilk koronavirüs vakasının 23 Şubat'ta tespit edildiğini, maçın oynandığı 19 Şubat'ta henüz virüsün varlığından haberdar olmadıklarını da vurguladı.