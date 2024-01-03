İşte Süper Lig'in yeni hakemleri!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'in yeni hakemleri!
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03 Ocak 2024 19:46
Son güncelleme 03 Ocak 2024 19:49
Merkez Hakem Kurulu, devre arası hakem klasman listesini açıkladı.

Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol klasman düşürüldü.

Klasman yükselen Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.

İşte Süper Lig'in hakem listesi;



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