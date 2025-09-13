İşte 2025/26 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.
Trabzonspor transferde 8 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 16 oyuncuyla vedalaştı.
Gelenler: Paul Onuachu, Christ Inao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Benjamin Bouchouari, Wagner Pina, Ernest Muçi, Andre Onana
Gidenler: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Muhammed Cham, Batista Mendy, Süleyman Cebeci, Enis Destan, Tonio Teklic, Serkan Asan, Taha Tepe, Kerem Şen, Denis Draguş, John Lundstram, Poyraz Yıldırım, Göktan Gürpüz, Ali Şahin Yılmaz, Borna Barisic
