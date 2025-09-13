12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

İşte 2025/26 Trabzonspor

Gelenler ve gidenlerin ardından Trabzonspor'un tam kadrosu netleşti.

calendar 13 Eylül 2025 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte 2025/26 Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.

Trabzonspor transferde 8 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 16 oyuncuyla vedalaştı.

Gelenler: Paul Onuachu, Christ Inao Oulai, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Benjamin Bouchouari, Wagner Pina, Ernest Muçi, Andre Onana

Gidenler: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Muhammed Cham, Batista Mendy, Süleyman Cebeci, Enis Destan, Tonio Teklic, Serkan Asan, Taha Tepe, Kerem Şen, Denis Draguş, John Lundstram, Poyraz Yıldırım, Göktan Gürpüz, Ali Şahin Yılmaz, Borna Barisic



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
