İstanbul'da Başakşehir Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025

İstanbul Valiliği ve İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Ancak Başakşehir'de okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başakşehir'de yaşayan öğrenciler ve veliler "Başakşehir'de okullar tatil mi?", "Başakşehir okullar tatil edildi mi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İstanbul Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edilirken, Başakşehir için henüz bir karar açıklanmadı.

İstanbul'da özellikle şiddetli yağmur ve olumsuz hava şartları nedeniyle Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Başakşehir için tatil kararı gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Başakşehir'de okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için İstanbul Valiliği, Başakşehir Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi takip edilmelidir. Güncel duyurular için İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarını da kontrol edebilirsiniz.

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