Haber Tarihi: 11 Şubat 2025 11:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 11:09

İstanbul'da Başakşehir Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Başakşehir'de okullar tatil mi? sorusu ise birçok veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da Başakşehir Okullar Tatil mi? 11 Şubat 2025
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 İstanbul Valiliği ve İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Ancak Başakşehir'de okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başakşehir'de Okullar Tatil Edildi mi?

Başakşehir'de yaşayan öğrenciler ve veliler "Başakşehir'de okullar tatil mi?", "Başakşehir okullar tatil edildi mi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İstanbul Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edilirken, Başakşehir için henüz bir karar açıklanmadı.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?

İstanbul'da özellikle şiddetli yağmur ve olumsuz hava şartları nedeniyle Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Başakşehir için tatil kararı gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Başakşehir'de Okullar Tatil Olursa Nereden Öğrenebilirim?

Başakşehir'de okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için İstanbul Valiliği, Başakşehir Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi takip edilmelidir. Güncel duyurular için İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesaplarını da kontrol edebilirsiniz.

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