İspanya'da gündem Arda Güler!

İspanyol medyasından Marca, Real Madrid'de en çok gol atan futbolcuları sıraladı. 416. sırada Arda Güler yer aldı.

Haber; Sporx.com
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İspanya'da gündem Arda Güler!
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15 Mart 2024 08:24
Real Madrid forması giyen Arda Güler, gündemden düşmüyor.

İspanyol devinin formasıyla ilk golünü Celta Vigo maçının uzatma dakikalarında atan 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanyol medyasında manşetlere çıktı.

Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı. Arda Güler, bu sıralamada 416. sırada yer aldı ve gazetenin manşetine çıktı.

İşte Marca'nın o kapağı:

 

ARDA GÜLER'İN TOPLAM PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 6 maçta 93 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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