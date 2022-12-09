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İsmail Yüksek'ten transfer için karar; Detaylar

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından İsmail Yüksek, kendisine gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'ten transfer için karar; Detaylar
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09 Aralık 2022 10:30
fFenerbahçe'de, Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanarak formayı alan İsmail Yüksek, İtalyan ekiplerini peşine taktı.

Inter, Milan ve Napoli'nin radarında olan 23 yaşındaki oyuncunun önceliği Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak. İsmail, ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde ise kulübün kararına göre hareket edecek.

Jorge Jesus, İsmail'i ön liberoda Arao'nun alternatifi olarak değerlendiriyor.
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